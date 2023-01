Policisti ob začetku šolskih počitnic pozivajo k varnemu smučanju

Slovenska Bistrica, 30. januarja - Na mariborski policijski upravi so ob začetku zimskih počitnic v vzhodnem delu Slovenije smučarje znova pozvali k strpnemu, varnemu in odgovornemu smučanju v skladu z mednarodnimi pravili FIS in navodili o varnosti na smučiščih. V tej zimi so sicer samo na njihovem območju obravnavali že štiri poškodbe smučarjev s hujšimi posledicami.