Turnega smučarja pod Uršljo goro poškodoval plaz

Ravne na Koroškem, 21. januarja - Na območju Uršlje gore se je danes nekaj pred 11. uro turnemu smučarju med spustom sprožil snežni plaz in ga odnesel okoli 400 metrov po pobočju. Poškodovanca so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Slovenj Gradcu, je objavila uprava za zaščito in reševanje.