V Muzeju narodne osvoboditve Maribor razstava Ste me hoteli videti strto

Maribor, 31. januarja - V Muzeju narodne osvoboditve Maribor bo danes ustavni sodnik Rajko Knez odprl razstavo Ste me hoteli videti strto, ki je avtorski projekt dvajsetih avtorjev in številnih slovenskih in hrvaških izobraževalnih ustanov ter društev. Razstava bo na ogled do oktobra, potem se bo selila po ustanovah, ki so v razstavi sodelovale.