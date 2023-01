Projekt izdelovanja papirnatih ladjic za žrtve genocidov na razstavi v muzeju

Maribor, 28. januarja - Na pobudo profesorja in humanitarnega delavca Borisa Krabonje so ljudje lani izdelovali papirnate ladjice v spomin na žrtve genocidov. Odziv je bil izjemen in kmalu je bil cilj šest milijonov ladjic dosežen. Projekt je zdaj predstavljen prek fotografij širši javnosti na ograji Muzeja narodne osvoboditve Maribor.