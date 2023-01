Zaradi policijskega nasilja v Memphisu razpustili posebno policijsko enoto

Memphis, 29. januarja - Oblasti v Memphisu v ameriški zvezni državi Tennessee so v soboto razpustile posebno policijsko enoto, katere policisti so obtoženi umora neoboroženega Tyra Nicholsa. Odvetniki Nicholsove družine so dejanje oblasti označili za ustrezen ukrep, več deset protestnikov pa je medtem pred mestno hišo zahtevalo reformo policije.