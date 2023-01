Oblasti v Memphisu objavile posnetek surove aretacije temnopoltega Tyra Nicholsa

Memphis, 28. januarja - Oblasti v Memphisu v ameriški zvezni državi Tennessee so v petek objavile videoposnetke, na katerih temnopolti policisti pretepajo temnopoltega Tyra Nicholsa, ki so ga ustavili zaradi domnevno neprevidne vožnje. Pretepli so ga tako hudo, da je kasneje umrl. Objava posnetkov je po ZDA sprožila proteste, ki pa so minili mirno.