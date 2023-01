Izraelske sile izvedle več zračnih napadov na Gazo

Gaza, 27. januarja - Izraelske sile so danes izvedle več zračnih napadov na območje Gaze kot odgovor na raketne napade militantnih skupin iz te palestinske enklave, so sporočili iz izraelske vojske in dodali, da so omenjene rakete prestregli. Do izmenjave ognja je prišlo dan po tem, ko so izraelske sile med racijo na okupiranem Zahodnem bregu ubile devet Palestincev.