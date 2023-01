Po Sloveniji in v Trstu osmi festival Kavč

Ljubljana, 30. januarja - Po Sloveniji in v Trstu bo od danes do 5. februarja potekal osmi festival Kavč, ki umetnost pripelje na domove in v prostore, ki običajno ne gostijo tovrstnih dogodkov. Zavzel bo 150 nekonvencionalnih prizorišč v večjih mestih in tudi na podeželju. Vsak dan opoldne ga bo neposredno prenašal tudi spletni radio Žica.