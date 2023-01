Festival Kavč prihodnji teden po Sloveniji in v Trstu

Ljubljana, 25. januarja - Po Sloveniji in v Trstu bo prihodnji teden potekal festival Kavč, ki bo osmič zapored pripeljal umetnost v nekonvencionalne prostore, kot so dnevne sobe, kuhinje in pisarne. Zgodilo se bo okrog 200 dogodkov s koncerti različnih glasbenih zvrsti ter performansi in predstavami. Vsak dan opoldne se bo vključil tudi v živo prek spletnega radia Žica.