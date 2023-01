Kadivec in Stanojević kriva protipravnega odvzema prostosti, ne pa hudodelskega združevanja

Koper, 27. januarja - Na okrožnem sodišču v Kopru sta bila danes Klemen Kadivec in Bojan Stanojević obsojena sodelovanja pri ugrabitvi Danijela Božića, ki je bil zatem umorjen, in Žarka Tešanovića. Kadivcu je sodnica prisodila enotno kazen 6 let in 5 mesecev zapora, Stanojeviću pa 4 leta in 9 mesecev. Za obtožbo hudodelskega združevanja je izrekla oprostilno sodbo.