Podatki GPS dokazujejo gibanje domnevnih ugrabiteljev in morilcev Danijela Božića

Koper, 13. januarja - Na Okrožnem sodišču v Kopru so danes prikazovali, kako sta se v času ugrabitve kasneje umorjenega Danijela Božića gibala avtomobila, ki naj bi ju uporabljali pripadniki t. i. Kavaškega klana. Podatki iz GPS naprav so med drugim pokazali, da sta se peljala iz Ankarana, kjer so Božića ugrabili, do Okroglega pri Naklem, kjer so ga našli mrtvega.