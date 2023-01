Primorske novice o varstvu okolja (27. 1.)

Koper, 27. januarja - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Dobro za lobije, slabo za okolje? piše o na novo oblikovanih ministrstvih za naravne vire in prostor ter okolje, podnebje in energijo. Avtorica opozarja na poziv okoljskih strokovnjakov proti izročitvi okolja energetiki in izraža skrb, da se bo demontaža varstva okolja pod novo vlado zgolj nadaljevala.