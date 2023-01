Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 1.)

Ljubljana, 27. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim pisale o tem, da si je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar za prvi uradni obisk v tujini izbrala Hrvaško. V Zagrebu se bo v sredo sestala s hrvaškim kolegom Zoranom Milanovićem. Poročale so tudi o koncu sojenja v zadevi Balkanski bojevnik in o mednarodnem dnevu spomina na holokavst.