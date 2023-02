Tedenski pregled - svet od 27. 1. do 2. 2.

Ljubljana, 3. februarja - Najvišji predstavniki EU so bili na obisku v Kijevu. Evropska komisija je predstavila načrt za ohranitev konkurenčnosti evropskih proizvajalcev. Čehi so izvolili novega predsednika države. Izraelsko-palestinski spor je znova terjal žrtve. Srbija in Kosovo imata težave z najnovejšim predlogom EU za normalizacijo odnosov.