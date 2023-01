Delovati začela mednarodna donatorska platforma za Ukrajino

Bruselj, 26. januarja - Mednarodno podporo pri obnovi Ukrajine bo odslej usklajevala skupna donatorska platforma, ki je danes začela delo. Platforma, pri kateri sodeluje tudi EU, bo omogočila tesno usklajevanje med mednarodnimi donatorji in mednarodnimi finančnimi ustanovami ter zagotovila, da bo podpora izvedena na pregleden in odgovoren način, so sporočili v Bruslju.