Nevladniki za konkretne ukrepe proti revščini, Cigler Kralj veliko pričakuje od pripravljenih predlogov

Ljubljana, 15. oktobra - V nevladnih organizacijah pred mednarodnim dnevom boja proti revščini, ki bo v nedeljo, ugotavljajo, da je kriza zaradi covida-19 še poglobila stiske iz časa pred epidemijo. Minister za delo Janez Cigler Kralj je v poslanici zagotovil, da so že prisluhnili ljudem v težavah, veliko pa pričakuje tudi od predlogov novel, ki so pred obravnavo na vladi.