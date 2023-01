Vlada soglaša s finančnim načrtom pokojninskega zavoda za letos

Ljubljana, 26. januarja - Vlada je dala soglasje k finančnemu načrtu pokojninskega zavoda za letos, po katerem bo februarja izvedena redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v višini 4,9 odstotka, marca pa uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo in invalidnin za telesno okvaro v višini 9,8 odstotka. Načrtovano je tudi izplačilo letnega dodatka, so sporočili z vlade.