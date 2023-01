Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe za oba spola od 1. januarja 63,5 odstotka

Ljubljana, 4. januarja - Najpomembnejša novost pri obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki velja od 1. januarja, je izenačitev odmerne lestvice za moške in ženske, so spomnili na pokojninskem zavodu. Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove je za oba spola za 40 let pokojninske dobe 63,5 odstotka, za 15 let zavarovalne dobe pa 29,5 odstotka.