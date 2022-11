Nekdanji varnostnik britanskega veleposlaništva priznal vohunjenje za Rusijo

London, 11. novembra - Nekdanji varnostnik na britanskem veleposlaništvu v Nemčiji David Ballantyne Smith je priznal, da je kršil zakon o uradnih skrivnostih in posredoval zaupne informacije Rusiji, so danes sporočile britanske oblasti. 58-letnega varnostnika naj bi vodilo sovraštvo do domovine, jezen pa naj bi bil tudi zaradi izobešanja zastav v podporo skupnosti LGBT+.