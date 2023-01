Objavljen nov razpis za direktorja sklada kmetijskih zemljišč

Ljubljana, 26. januarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo nov razpis za direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Kandidati lahko prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajo do 3. februarja. Sklad od konca novembra 2021 kot vršilec dolžnosti direktorja vodi Aleš Tolar.