Zaključuje se zbiranje podatkov o škodi po letošnji suši

Ljubljana, 23. septembra - V teh dneh občinske komisije zaključujejo zbiranje podatkov o škodi na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše. V popis škode so vključene vse občine po državi, so pa nekatere z zbiranjem vlog že zaključile, nekatere vloge še prejemajo. Zadnji rok, do katerega morajo občinske komisije podatke vnesti v aplikacijo Ajda, je 3. oktober.