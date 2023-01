Hrvaški minister z zagotovilom o javnosti vseh obmorskih plaž

Zagreb, 25. januarja - V hrvaškem saboru poteka razprava o predlogu novega zakona o pomorskem dobrem in morskih pristaniščih. Plaže se bodo delile na javne in tiste za posebne namene, zakon pa bo prepovedoval ograjevanje, zaračunavanje za vstop ali prepoved dostopa, je zagotovil minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković.