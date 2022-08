Na Hrvaškem se bojijo privatizacije plaž, vlada miri

Zagreb, 23. avgusta - Hrvaško javnost zadnje dni razburja predlog novega zakona o pomorskem dobrem in morskih pristaniščih. Ta po mnenju kritikov, med katerimi je tudi županja Supetra Ivana Marković, omogoča ograjevanje plaž in zaračunavanje vstopa nanje. Hrvaška vlada medtem zagotavlja, da zakon ne pomeni privatizacije plaž in da do tega ne bo prišlo.