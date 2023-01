Pred energetiko investicijsko in normativno bogato leto

Ljubljana, 25. januarja - Leto 2023 bo na področju energetike investicijsko in normativno bogato leto, je danes poudaril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter izpostavil predvsem spodbujanje zelenega prehoda. Sredstva za naložbe v obnovljive vire energije po njegovih besedah niso težava, izziv so postopki umeščanja v prostor in priključitve na omrežje.