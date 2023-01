Bojan Kumer - od reševanja energetske krize do pospeševanja zelenega prehoda

pripravila Jernej Šmajdek in Matej Luzar

Ljubljana, 24. januarja - Novoustanovljeno ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo ob potrditvi v DZ vodil dosedanji minister za infrastrukturo Bojan Kumer. V prvih pol leta delovanja vlade je bil ena od osrednjih figur pri spopadu z energetsko krizo in draginjo, zdaj ga čakajo izzivi za pospešitev zelenega prehoda in zagotavljanje energetske neodvisnosti.