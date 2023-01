Večer: Zupančiču zaradi zaradi trgovanja z drogo 12 let in šest mesecev zapora

Ljubljana, 24. januarja - Ljubljansko okrožno sodišče je Aleša Zupančiča spoznalo krivega neupravičene proizvodnje in prometa z mamili. Obsodilo ga je na 12 let in šest mesecev zapora, stransko denarno kazen v višini 50.000 evrov in vrnitev okoli 150.000 evrov premoženjske koristi, ki naj bi izhajala iz trgovine z drogo, poroča Večer.