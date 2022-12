Obramba domnevnega vodje hudodelske združbe želi razčistiti zakonitost dokazov

Ljubljana, 2. decembra - Obramba Aleša Zupančiča, domnevnega vodje kriminalne združbe, ki je po trditvah tožilstva od septembra 2017 do januarja 2020 na območju Slovenije, Hrvaške in Avstrije trgovala z drogo, želi razčistiti, ali so bili dokazi zoper obtoženega pridobljeni zakonito.