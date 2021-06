V Haagu izrek sodbe Stanišiću in Simatoviću za vojne zločine v BiH in na Hrvaškem

piše Vesna Rojko

Haag, 29. junija - Sodni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu bo v sredo objavil sodbo na ponovljenem sojenju nekdanjemu vodji srbske varnostne službe Franku Simatoviću in njegovemu namestniku Jovici Stanišiću zaradi vojnih zločinov nad Hrvati in Bošnjaki na Hrvaškem in v BiH med letoma 1991 in 1995.