Obilno sneženje povzročalo težave na Štajerskem, Koroškem, Dolenjskem in v Zasavju

Maribor/Slovenj Gradec/Novo mesto, 24. januarja - Obilno sneženje je ponoči povzročilo precej preglavic enotam gasilcev, cestnim podjetjem in drugim službam predvsem na območju Štajerske, Koroške, Zasavja in Dolenjske. Preko cestišč se je po do sedaj zbranih podatkih podrlo več kot 163 dreves. Zaradi podrtega drevja in obilnega snega je bilo zaprtih tudi nekaj cest, poroča center za obveščanje.