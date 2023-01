Obilne padavine in močan veter povzročali številne težave, na Koroškem se sneženje še ne bo umirilo

Ljubljana, 23. januarja - Močan veter in obilnejše padavine, ki so zajele večino države, so znova povzročale številne nevšečnosti. Sneženje se po podatkih agencije za okolje na jugu države sicer umirja, prav tako tudi burja na Primorskem. Na Koroškem, Zgornjem Savinjskem, širšem območju Pohorja in Kozjaka pa bo ponoči obilneje snežilo, zapade lahko do 25 centimetrov snega.