Združenja muzealcev: Polemike ob združitvi dveh muzejev mečejo slabo luč na muzejsko delovanje

Ljubljana, 23. januarja - Skupnost muzejev Slovenije, Slovensko muzejsko društvo in Mednarodni muzejski svet (ICOM) Slovenija so se v skupni izjavi odzvali na polemike ob združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v enoten zavod. Polemike spremljajo z obžalovanjem, saj po njihovi oceni mečejo slabo luč na delovanje muzejev v Sloveniji.