EU vzpostavila civilno misijo za stabilizacijo obmejnih območjih Armenije

Bruselj, 23. januarja - Zunanji ministri članic EU so se danes dogovorili o vzpostavitvi civilne misije EU v Armeniji (EUMA) v okviru skupne varnostne in obrambne politike. Cilj misije je prispevati k stabilnosti na obmejnih območjih Armenije, krepiti zaupanje na terenu in vzpostaviti okolje, ki bo spodbudilo normalizacijo odnosov med Armenijo in Azerbajdžanom.