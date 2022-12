Med Armenijo in Azerbajdžanom znova napeto zaradi blokade lačinskega koridorja

Erevan/Bruselj, 14. decembra - Med Armenijo in Azerbajdžanom se je ta teden znova zaostrilo. Po navedbah oblasti v Erevanu naj bi skupina aktivistov iz Azerbajdžana v začetku tedna blokirala koridor Lačin, ki povezuje Armenijo in regijo Gorski Karabah, ki je predmet spora z Azerbajdžanom. To naj bi bil že drugi tak incident v tem mesecu. EU je strani pozvala k zadržanosti.