Slovenija in svet se spominjata žrtev holokavsta

pripravil Marko Stanojević

Ženeva/Strasbourg/Ljubljana, 25. januarja - Po svetu in v Sloveniji se bomo v petek spominjali žrtev holokavsta. Na ta dan pred 78 leti je sovjetska Rdeča armada osvobodila nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau na Poljskem. Obletnico bodo med drugim obeležili v Evropskem parlamentu in na sedežu ZN v Ženevi, medtem ko so se žrtev v državnem zboru spomnili že v ponedeljek.