Italija v primežu snega, mraza in poplav

Rim, 23. januarja - Italija se je znašla v primežu ekstremnega vremena, ob mrazu in snegu sosednjo državo pestijo tudi deževje in poplave. V več italijanskih deželah so izdali opozorilo zaradi vremenskih razmer, ki bi lahko predstavljale nevarnost za ljudi in premoženje. Sneg je povzročal težave v prometu v osrednji Italiji, marsikje so morali zapreti šole.