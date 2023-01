Scholz in Macron ob 60. obletnici elizejske pogodbe za okrepitev EU

Frankfurt, 21. januarja - Pred 60. obletnico elizejske pogodbe, ki jo bosta Francija in Nemčija obeležili v nedeljo, sta se voditelja držav zavzela za okrepitev EU. V prispevku za nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung sta Emmanuel Macron in Olaf Scholz nanizala temeljne točke suverene Evrope, v kateri bi ljudje lahko živeli v miru, blagostanju in svobodi.