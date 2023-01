Ob 60. obletnici elizejske pogodbe v nedeljo srečanje francoske in nemške vlade

Pariz, 20. januarja - Francoska in nemška vlada se bosta v nedeljo v Parizu sešli na skupni seji, teme katere se bodo glede na napovedi vrtele zlasti okrog vojne v Ukrajini in njenih posledic. Že jeseni predvideno srečanje, ki so ga v luči več nesoglasij preložili, bo potekalo na 60. obletnico podpisa elizejske pogodbe, kar bodo obeležili še z ločeno slovesnostjo.