ZDA skupino Wagner označile za transnacionalno kriminalno organizacijo

Washington, 20. januarja - ZDA so danes rusko najemniško skupino Wagner označile za transnacionalno kriminalno organizacijo, so sporočili iz Bele hiše in ob tem obsodili dejavnosti skupine v Ukrajini. "Wagner je kriminalna organizacija, ki izvaja obsežna grozodejstva in krši človekove pravice," je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše John Kirby.