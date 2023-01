Moskva zanika razkol med vojsko in najemniško skupino Wagner

Moskva, 16. januarja - Poročila o sporu med ruskim obrambnim ministrstvom in rusko najemniško skupino Wagner so si izmislili novinarji in vojaški blogerji, je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Vse borce je označil za junake, ki se borijo za svojo domovino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.