Na Švedskem znova porast nasilja s strelnim orožjem

Stockholm, 20. januarja - V švedski prestolnici Stockholm so se ta teden zgodili štirje strelski in trije bombni incidenti, je danes sporočila tamkajšnja policija. Dodala je, da so od božiča zabeležili skupno 21 takih incidentov, ki so terjali dve smrtni žrtvi. Ustanovili so posebno krizno skupino, ki bo spiralo nasilja skušala zaustaviti, poročajo tuje tiskovne agencije.