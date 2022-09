Na Švedskem padel črni rekord smrti zaradi strelnega orožja

Stockholm, 23. septembra - Na Švedskem so danes zabeležili 48. smrtno žrtev streljanja letos, s čimer je bil v tej skandinavski državi še pred koncem septembra presežen dosedanji črni rekord smrti zaradi strelnega orožja na letni ravni. Šef švedske policije je dejal, da bi ta številka lahko pred novim letom narasla do 60, krivdo za to pa je pripisal organiziranemu kriminalu.