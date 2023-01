Razstava o trajnostnemu Plečniku v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje

piše Miša Močilnikar

Ljubljana, 25. januarja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je do 21. maja na ogled razstava z naslovom Universum Plečnik: Od delavnice do mita. Osredotoča se na Plečnikovo naravnanost k trajnostnemu oblikovanju mesta. Razstava kritično osvetli Plečnikov odnos s študenti, direktor muzeja Bogo Zupančič pa opozarja na nedomišljene prenove Plečnikove Ljubljane.