V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje razstava o Plečnikovem vesolju

Ljubljana, 24. novembra - Proti koncu Plečnikovega jubilejnega leta bodo nocoj v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje odprli razstavo z naslovom Universum Plečnik: Od delavnice do mita, ki skozi obravnavo izbranih arhitektovih pristopov in s tematiziranjem kompleksnega odnosa med učiteljem in študenti reflektira Plečnikovo bogato zapuščino in doslej manj izpostavljene teme.