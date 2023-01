Tedenski pregled - svet od 20. do 26. 1.

Ljubljana, 27. januarja - Po številnih pritiskih je Nemčija pristala na dobavo bojnih tankov leopard Ukrajini, ZDA pa ji bodo poslale tanke abrams. V Kijevu so zaradi domnevne korupcije odstavili več visokih predstavnikov oblasti. V ZDA so našli nove tajne dokumente pri predsedniku Joeju Bidnu in nekdanjem podpredsedniku Miku Penceu. Nova Zelandija ima novega premierja.