Republikanci po aferi z dokumenti o demokratski zaroti proti Bidnu

New York, 20. januarja - Po aferi z zaupnimi dokumenti, ki so jih odkrili pri Joeju Bidnu, so republikanci začeli širiti teorijo, da gre za naklep demokratov, da bi Bidnu preprečili vnovično kandidaturo za predsednika ZDA. Med glasnejšimi je kongresnik Matt Gaetz, ki je z nekaj drugimi zavlačeval potrditev Kevina McCarthyja na položaj predsednika predstavniškega doma.