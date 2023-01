Tajne dokumente našli tudi v nekdanji Bidnovi pisarni

Washington, 10. januarja - Odvetniki predsednika ZDA Joeja Bidna so sporočili, da so v pisarni, ki jo je pred leti uporabljal kot podpredsednik ZDA, odkrili nekaj zaupnih dokumentov, ki so jih poslali Nacionalnim arhivom. Tam za dokumente sploh niso vedeli, ampak so vseeno pravosodno ministrstvo ZDA zaprosili, naj zadevo razišče.