Protikorupcijska komisija ni potrdila sumov nasprotja interesov pri direktorici ZD Ljubljana Poplas Susič

Ljubljana, 19. januarja - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ni potrdila sumov nasprotja interesov pri direktorici Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana Antoniji Poplas Susič. Postopek so zato na komisiji ustavili, prijavo zoper direktorico pa so posredovali svetu ZD Ljubljana, so danes sporočili iz KPK.