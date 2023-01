Dnevnik o koalicijskem vrhu (19. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Zoran Potič v komentarju Načrt piše o tem, da se koalicijski vrh ni razpletel po napovedih premierja Goloba, prišlo pa je do spoznanja, da se napovedanih šestih reform ne da pripraviti čez noč, in so zanje potrebni trdna koalicija, politično soglasje in podpora javnosti. Prvi pogoj je zdaj izpolnjen, na preostala dva pa bo potrebno še počakati.