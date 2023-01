Primorske novice o strnitvi koalicijskih vrst (19. 1.)

Koper, 18. januarja - Jana Krebelj v komentarju Čoln gre spet mirno proti reformam piše, da so po preteklih trenjih na sredinem koalicijskem vrhu koalicijske partnerice uspele strniti vrste. V strankah SD in Levici so bili zaradi pred dnevi izrečenih besed premierja Goloba, ki so nakazale nezaupanje, nezadovoljni, a očitno so bila na Brdu pri Kranju nesoglasja zglajena.