V nemških SOS vaseh odkrili več kot 160 primerov nasilja nad otroki

Berlin, 18. januarja - V nemških SOS vaseh so v zadnjem letu odkrili več kot 160 primerov nasilja nad otroki, primeri nasilja pa segajo še v 60. leta prejšnjega stoletja. Med prizadetimi so tako otroci, ki trenutno odraščajo v SOS vaseh kot tudi nekdanji varovanci, ki so sedaj že odrasli, poudarja predsednik komisije za preiskavo nepravilnosti v SOS vaseh Klaus Schäfer.